Son dakika… Komşudan bir garip çıkış: Türkiye refleksimizi deniyor

Hafta sonu Akdeniz’de sular ısındı… Oruç Reis isimli sismik araştırma gemisinin hafta sonunda Yunan kıta sahanlığına girdiğine dair iddiaları üzerine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos açıklamalarda bulundu.

Skai TV’ye konuşan Panagiotopoulos, yaşananların Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in konuyla ilgili bilgisinin olduğunu söyledi. Panagiotopulos, “İlk saatten itibaren durumu kontrol ediyoruz. Başbakan Miçotakis’e geminin hareketi ve pozisyonu ile anlık bilgiler verildi telefon üzerinden” dedi.

“ORUÇ REİS ZORUNLULUKTAN GELMİŞ OLABİLİR AMA…”

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde Panagiotopoulos’un, “Gemi muhtemelen olumsuz hava şartları dolayısıyla sürüklendi ve havanın sakinleşmesini beklemekten başka yapacakları bir şey yoktu. Fakat ne olursa olsun toprak bütünlüğümüzü korumalıyız. Bizim acilen karşılık vermemiz gerek… reflekslerimizin test edildiğini biliyorduk” sözleri aktarıldı.

Oruç Reis isimli sismik araştırma gemisinin perşembe günü Yunan kıta sahanlığındaki Meis Adası açıklarındaki bölgeye girdiği iddia edilmişti. Bu konu hakkında detaylı bir açıklama yapan Pangiotopulos, “Savaş gemisi Nikiforos Fokas, ertesi sabah bölgedeydi ayrıca hava kuvvetlerine bağlı bir F-16 da geminin hareketlerini yukarıdan izliyordu” dedi.