Son dakika… Komşudan korkutan corona virüsü videosu: Bir anda yere yığıldı

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre içerisinde 80 ülkeye yayılan ve büyük bir panik yaratan COVID-19 kod adlı corona virüsü ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor… Küresel ölçekte 95.300’den fazla insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 3 bin 200 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklanırken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’dan korkutan bir video geldi.

Sosyal medyada gazeteci Muhammed Ahwaze isimli gazeteci tarafından paylaşılan videoda, hasta olduğu iddia edilen bir adam yere yığılıyor ve daha sonra öksürük krizine giriyor. Derin derin nefes almaya çalışan adam titredikten sonra güçlükle harekete edebiliyor. 15 saniyelik video 2 saat içerisinde 24 bin kez izlenirken, Zahidan kentinde yaşadığı öne sürülen adamın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.



Salgının patlak vermesinden çok kısa bir süre sonra İran’a sıçrayan corona virüsü özellikle Tahran yönetiminin üst düzey isimlerinde görülmüştü. Öyle ki ülkenin ilk kadın bakanı olarak görev yapan Masume Ebtekar’ın da aralarında olduğu çok sayıda yetkilide corona virüsü tespit edilmişti. İran’da 92 kişi corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirirken, toplamda 2922 kişide de corona virüsü görüldüğü açıklandı.





BAE’DEN UYARI

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri bugün bir açıklama yaparak, vatandaşlarını uyardı. Devlet ajansı WAM’ın SağlıK Bakanlığı’na dayandırdığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayanların yurt dışı seyahatlerden mümkün olduğu kadar uzak durması ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

Okulları ve eğitim kurumlarını 4 hafta boyunca kapatma kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri, yakın zamanda ülke dışından gelenlerin 14 gün boyunca evde kalmaları konusunda karar aldı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.