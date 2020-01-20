Son dakika… Korku filmi gibi: Dev toz fırtınası bölgeyi yuttu

Haziran ayından beri devam eden orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya’da dün çekilen görüntüler panik yarattı… Sosyal medyada paylaşılan ve hızla izlenme rekoru kıran görüntüler, yangınların yoğun olduğu Yeni Güney Galler bölgesinde çekildi.

Yangın devam ederken olumsuz hava şartları bölgede yaşamı etkilemeye devam ediyor. Avustralya Meteoroloji Müdürlüğü, bölgede çok sayıda fırtına olacağını duyururken videolarda devasa boyutlardaki kum fırtınasının yavaş ve etkileyici bir şekilde yaşam bölgelerine doğru ilerlediği görülüyor.

GÜNEŞ IŞIĞI YOK OLDU

Dubbo kentinde kum fırtınasının ortasında kalanlar sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunurken, güneş ışınlarının yok olduğunu ve bölgede yaşamın felç olduğunu söyledi. Sydney’nin batısında yaşayan Tanya Fulton, “Bunun içinde kaldım. Önümde bir havuz var ve dibini göremiyorum, her yer çamur ve toz oldu” dedi.

Almanya’nın üçte biri kadar bir alanın küle döndüğü bölgede kuru rüzgar ve şiddetli fırtına dolayısıyla yaşamın olumsuz etkilendiği belirtildi.

Avustralya’da aylardır devam eden orman yangınları bölgede büyük panik yarattı. Yaklaşık 30 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 6 binden fazla ev ve yerleşim yeri kül olmuştu. Orman yangınlarında bugüne kadar 18.600.000 hektarlık alan yandı ve yaklaşık 1 milyar canlı yanarak can verdi. Yetkililer ve uzmanlar nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan canlıların soyunun da tehlike altında olduğunu açıkladı.