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Son dakika… Kral Selman’dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kareler!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez görüntülendi. Kral Selman, kabine toplantısına video konferansla katıldı.

Sozcu.com.tr
10:10 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kral Selman’dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kareler!

Dünya corona virüsüyle boğuşurken, Suudi Arabistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un pazartesi günü hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Kral Selman’ın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar ortaya atılırken, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman'ın hastaneye gitme sebebinin coronayla bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Ajans, 84 yaşındaki Kral Selman'ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığını vurguladı.

KABİNE TOPLANTISINA KATILDI

Bu gelişmelerin ardından Kral Selman, iddialara son noktayı koyacak bir hamlede bulundu.

Selman toplantıya hastaneden katıldı.

Tedavi gördüğü hastaneden kabine toplantısına video konferansla katılan Kral Selman, rahatsızlandıktan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.

Kral Selman bu karelerle sağlığının iyi olduğu mesajını verdi.

bomba Corona Dünya Haber Pazartesi Sağlık son dakika Suudi Arabistan
Son güncelleme: 10:22 22.07.2020
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