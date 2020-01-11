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Son dakika… Kremlin: Putin ve Erdoğan Libya’daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları telefon görüşmesinde Libya’daki durumu ele aldıkları, ayrıca Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini yineledikleri belirtildi.

23:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kremlin: Putin ve Erdoğan Libya’daki durumu görüştü

Kremlin'in sitesinde yer alan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

İki isim, Libya'daki durumu ele aldı ve Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmaya yönelik ortak isteklerini yineledi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, görüşmenin Türkiye’nin girişimi ile yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Liderlerin 8 Ocak'ta İstanbul'da yaptıkları görüşmede varılan Rus-Türk anlaşmalar temelinde Libya'daki durumla ilgili görüş alışverişine devam edildi.

* Rusya ve Türkiye’nin Libya ihtilafının siyasi çözüm sürecini ilerletmek için kapsamlı yardım sağlamaya yönelik istekleri teyit edildi.

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Son güncelleme: 00:11 12.01.2020
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