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Son dakika… Kremlin’den Erdoğan’ın 5 Mart açıklamasına yanıt

Suriye'de tansiyon dinmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 5 Mart'ta görüşebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan'ın bu açıklamalarına Kremlin'den yanıt geldi.

Sozcu.com.tr
12:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kremlin’den Erdoğan’ın 5 Mart açıklamasına yanıt

Çatışmanın, kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de çözüm için dünya liderleriyle masaya oturmayı gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına Kremlin’den yanıt geldi. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir zirve planlandığını gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En kötü ihtimalle 5 Mart’ta bizim Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir” demişti.

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarına bugün Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in İstanbul’da İdlib özelinde bir görüşme gerçekleştirme niyetinin olmadığını söyledi. Peskov, “Putin’in 5 Mart için başka planları var” dedi.

Son güncelleme: 12:54 27.02.2020
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