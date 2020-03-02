Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kremlin’den Türkiye açıklaması: Umarız sorun yaşamazlar

Kremlin'den gerilen Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Erdoğan ve Putin'in 5 Mart'ta görüşme kararının doğrulandığı açıklamada, "Türkiye'de çalışan Rus gazetecilerin sorun yaşamayacağını umuyoruz" denildi.

Sozcu.com.tr
12:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kremlin’den Türkiye açıklaması: Umarız sorun yaşamazlar

Türkiye’nin İdlib’de rejimin saldırısı sonucu 34 şehit vermesinin ardından gerilen Rusya’yla ilişkilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ankara ve Moskova cephelerinden arka arkaya açıklamalar gelirken, son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuştu.

Peskov, 5 Mart’ta Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşmeyi doğrularken, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan uyarıya değindi.

‘GARANTİ VEREMEYİZ’

Reuters’ın haberine göre rejimin İdlib hava sahasını kapattığını hatırlatan Peskov, Moskova’nın Türk uçaklarının güvenliği için garanti veremeyeceğini söyledi.

Türkiye’de çalışan Rus gazetecilere de değinen Peskov, söz konusu kişilerin Türk yetkililerle sorun yaşamayacağını umduklarını belirtti.

İLGİLİ HABERPutin'den kritik açıklama: Savaşa girme niyetimiz...Putin'den kritik açıklama: Savaşa girme niyetimiz...

 

İLGİLİ HABERRusya'dan hain saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Türkiye için kötü olurRusya'dan hain saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Türkiye için kötü olur

 

İLGİLİ HABERRusya'dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!Rusya'dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!
Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 13:16 02.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more