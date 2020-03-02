Son dakika… Kremlin’den Türkiye açıklaması: Umarız sorun yaşamazlar

Türkiye’nin İdlib’de rejimin saldırısı sonucu 34 şehit vermesinin ardından gerilen Rusya’yla ilişkilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ankara ve Moskova cephelerinden arka arkaya açıklamalar gelirken, son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuştu.
Peskov, 5 Mart’ta Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşmeyi doğrularken, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan uyarıya değindi.
‘GARANTİ VEREMEYİZ’
Reuters’ın haberine göre rejimin İdlib hava sahasını kapattığını hatırlatan Peskov, Moskova’nın Türk uçaklarının güvenliği için garanti veremeyeceğini söyledi.
Türkiye’de çalışan Rus gazetecilere de değinen Peskov, söz konusu kişilerin Türk yetkililerle sorun yaşamayacağını umduklarını belirtti.