Son dakika… Kritik üçlü görüşme sonrasında flaş açıklamalar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, 24-25 Eylül’de gerçekleşecek AB Zirvesi öncesinde bugün kritik bir toplantı gerçekleşti… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kritik görüşme sonrasında Ankara’dan açıklamalar geldi… İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üçlü zirvede Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Doğu Akdeniz´deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

YUNANİSTAN’IN ADIMLARI ÖNEMLİ



Açıklamada, Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirttiği ifade edilerek, “Almanya'nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan'ın atacağı adımların önemli olacağını belirtti” denildi.

LİDERLER ZİRVESİNDEN UMUTLU



Erdoğan ayrıca, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi.

Açıklamada ayrıca, Erdoğan’ın Perşembe günü başlayacak AB Liderler Zirvesi’nin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir soluk getirmesini umduğunu kaydettiği; Gümrük Birliği anlaşması, vize serbestisi ve göç mutabakatı konularında somut adımlar atılması halinde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden olumlu bir mecraya taşınabileceğinden şüphe duymadığını ifade ettiği belirtildi.