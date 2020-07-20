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Son dakika… Kulislerde yeni iddia: Eski bakan, Berlin Büyükelçisi olacak

Almanya doğumlu, Gençlik ve Spor eski bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın, Berlin’e büyükelçi olarak atanacağına dair iddialar ortaya atıldı. Eski Bakan Kılıç’ın amcası Serdar Kılıç da Washington Büyükelçisi olarak görevine devam ediyor.

Ali GÜLEN
11:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kulislerde yeni iddia: Eski bakan, Berlin Büyükelçisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde doktorluğunu yapan ve şubat ayında vefat eden Sinan Kılıç'ın oğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, Büyükelçi olarak Berlin'e atanacağı konuşuluyor.

Almanya'nın Siegen kentinde 1976 yılında doğan, 10 yaşına kadar Almanya'da kalan, ardından Türkiye'de Almanca eğitim veren kurumlardan mezun olan Akif Çağatay Kılıç'ın amcası Serdar Kılıç da, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni yapıyor.

ALMANCA VE İNGİLİZCE BİLİYOR
2011 yılında AKP milletvekili seçilen, 2013 ile 2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Kılıç, yüksek öğrenimini İngiltere'de yaptığı için Almanca ve İngilizce biliyor. Akif Çağatay Kılıç’ın 15 Kasım 2016'da Berlin'de göreve başlayan Ali Kemal Aydın'ın yerine geleceği kulislerde konuşuluyor.

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Son güncelleme: 11:08 20.07.2020
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