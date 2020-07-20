Son dakika… Kulislerde yeni iddia: Eski bakan, Berlin Büyükelçisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde doktorluğunu yapan ve şubat ayında vefat eden Sinan Kılıç'ın oğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, Büyükelçi olarak Berlin'e atanacağı konuşuluyor.

Almanya'nın Siegen kentinde 1976 yılında doğan, 10 yaşına kadar Almanya'da kalan, ardından Türkiye'de Almanca eğitim veren kurumlardan mezun olan Akif Çağatay Kılıç'ın amcası Serdar Kılıç da, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni yapıyor.

ALMANCA VE İNGİLİZCE BİLİYOR

2011 yılında AKP milletvekili seçilen, 2013 ile 2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Kılıç, yüksek öğrenimini İngiltere'de yaptığı için Almanca ve İngilizce biliyor. Akif Çağatay Kılıç’ın 15 Kasım 2016'da Berlin'de göreve başlayan Ali Kemal Aydın'ın yerine geleceği kulislerde konuşuluyor.