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Son dakika… Kuveyt Emiri tedavi için ABD’ye gidiyor!

Dört gün önce sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı açıklanan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın tedavi için ABD'ye gideceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
17:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kuveyt Emiri tedavi için ABD’ye gidiyor!

Körfez ülkesi Kuveyt’in Emiri 91 yaşındaki Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dört gün önce sebebi açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hakkında corona virüsüne yakalandığı iddiası çıkan Emir Sabah’ın sağlık kontrollerinden geçmek üzere hastaneye yatırıldığı açıklanmıştı.

Kuveyt devlet medyasının son haberine göre, Emir Sabah tedavi için ABD’ye gidecek.

Emir’in rahatsızlığıyla ilgili detay verilmezken Emir Sabah’ın yerine vekaleten Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın görev aldığı biliniyor.

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ABD Corona Kuveyt Mersin Sağlık son dakika
Son güncelleme: 17:53 22.07.2020
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