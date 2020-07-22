Son dakika… Kuveyt Emiri tedavi için ABD’ye gidiyor!

Körfez ülkesi Kuveyt’in Emiri 91 yaşındaki Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dört gün önce sebebi açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Hakkında corona virüsüne yakalandığı iddiası çıkan Emir Sabah’ın sağlık kontrollerinden geçmek üzere hastaneye yatırıldığı açıklanmıştı.
Kuveyt devlet medyasının son haberine göre, Emir Sabah tedavi için ABD’ye gidecek.
Emir’in rahatsızlığıyla ilgili detay verilmezken Emir Sabah’ın yerine vekaleten Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın görev aldığı biliniyor.