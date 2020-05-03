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Son dakika… Kuzey Kore ile Güney Kore arasında silah sesleri

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 3 hafta sonra uluslararası kamuoyunun karşısına çıkması sonrasında ilk gerilim yaşandı... Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldı. Güney Kore'den de karşılık geldi.

Sozcu.com.tr
07:57 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kuzey Kore ile Güney Kore arasında silah sesleri

Kuzey Kore Lideri Kim Joung Un’un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore’den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah sınırdaki nöbet kulübesine Kuzey Kore’den ateş açıldığı ve Seul yönetiminin iki kez ateş açarak karşılık verdiği bildirildi.

İki ülke arasında 1953 yılındaki savaştan sonra oluşturulan tampon bölgede yaşanan gerilimin kaynağı olarak bir sebep göstermeksizin kamuoyundan uzak duran ve öldüğü iddia edilen Kim olduğu tahmin edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, 2018 yılının Eylül ayında Pyongyang’daki bir zirvede bir araya gelerek yaşanan gerilimi yumuşatmıştı.

Genelkurmay Güney Kore kim jong-un Kore Kuzey Kore son dakika
Son güncelleme: 08:00 03.05.2020
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