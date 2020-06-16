Son dakika… Kuzey Kore’den korkutan hamle: Askerleri sınıra yığacak

Geçen aylarda öldüğüne dair iddiaların gündeme geldiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong’un Güney Kore’yi hafta sonunda tehdit etmesi sonrasında durum kızışıyor…

Hafta sonunda Güney Kore sınırından Pyongyang yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu. Bir açıklama yapan Kim Yo-jong, askerlerin herhangi bir operasyona hazır olduğunu dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından bir duyuru da Kuzey Kore ordusundan geldi. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, “Ordumuzu tampon bölgeye göndermek için harekât planı üzerinde çalışıyoruz. Hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda hızlı adımlar atmaya hazırız ve alarm durumundayız” açıklamasını yaptı.

KİM YO-JONG NE DEMİŞTİ?

Güney Kore’nin sınırdan gönderdiği propaganda dolu balonlara tepki gösteren Kim Yo-jong, “Bence Güney Koreli yetkililerle ipleri koparmanın zamanı geldi. Orduya talimat verdim ve harekete geçilecektir. Çöpler çöplüğe atılmalıdır” ifadesini kullanmıştı.