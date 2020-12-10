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Son dakika… Libya’da alıkoyulan Türk gemisi serbest bırakıldı

Libya'da Derna limanı açıklarında Hafter güçleri tarafından alıkoyulan Türk gemisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hafter güçleri geminin bırakıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:55, 10/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Libya’da alıkoyulan Türk gemisi serbest bırakıldı

Libya’da ateşkese varılmasına rağmen provokatif eylemlerini sürdüren General Hafter’e bağlı güçler geçtiğimiz günlerde bir Türk gemisini alıkoymuştu.

Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçleri sözcüsü Ahmed al-Mismari, Misrata Limanı'na giden ticari kargo gemisi Mabrouka'nın 9'u Türk olmak üzere 17 mürettebatının olduğunu duyurmuştu.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME TAŞIYOR

Reuters’ın aktardığı açıklamaya göre, mürettebatı sorgulayan ve konteynerlerde arama yapan LNA güçleri bir şey bulamayınca gemiyi serbest bıraktıklarını duyurdu.

Reuters'a adını açıklamadan konuşan bir Türk kaynak geminin Mısır'dan Libya'ya ilaç ve tıbbi malzeme taşıdığını belirtmişti.

Libya Mısır son dakika
Yayınlanma Tarihi:16:49,