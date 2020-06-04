Son dakika… Libya’da flaş gelişme: Hafter çekiliyor

Libya‘da Türkiye’nin destek verdiği uluslararası alanda tanının Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (GNA) bağlı güçler başkent Trablus’un tamamında kontrolü tekrar sağladı.

GNA’nın tekrar hakimiyet kurduğu Trablus’a taarruz düzenleyen Halife Haftar’ın doğu merkezli Libya Ulusal Ordusu’ndan (LNA) bir kaynak da LNA güçlerinin geri çekildiklerini söyledi.

GNA karargahından yapılan yazılı açıklamada Trablus kent sınırları içinde tüm kontrolün sağlandığı belirtildi. LNA’dan kaynak ise Trablus’un Ain Zara, Abu Salim ve Qasr Ben Gashir adlı kesimlerinden çekilmenin bugün tamamlanacağını söyledi. Çekilen güçler LNA’nın hakim olduğu Tarhouna kenti yakınlarına yerleşecek.

BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler’in Libya‘da savaşan tarafların ateşkes müzakerelerine tekrar başlamayı kabul ettiğini açıklamasının ardından görüşmeler hız kazandı. İki tarafın da liderleri kendilerini destekleyen ülkelere seyahat ettiler. GNA başbakanı Fayez el-Sarraj bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

2011’DEN BERİ ÜLKE BÖLÜNDÜ

Libya‘da 2011 yılından bu yana ülkenin tamamına hakim merkezi bir yönetim bulunmuyor. Kentler ve kasabalar 2014’ten bu yana doğu ve batıda kurulan rakip hükümetler için savaşan gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Doğudaki en güçlü isim olan Hafter, Nisan 2019’da Trablus’u ele geçirmek için bir saldırı başlattı, ancak bu saldırı birkaç ay içinde gücünü yitirdi. Son haftalarda, GNA Türkiye’nin desteğiyle Haftar güçlerine püskürtmeye başladı.

LNA başkentten hemen hemen tamamen uzaklaştırılırken, bundan sonraki çarpışmaların Trablus’un güney ve güneydoğusunda yer alan GNA kontrolündeki Gharyan ve LNA kontrolündeki Tarhouna çevresinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.