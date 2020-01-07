Son dakika… Libya’dan BM’de Türkiye’yi kızdıracak açıklama

Arap Baharı’nın ardından kaosun, belirsizliğin ve şiddetin bitmek bilmediği Libya’da tansiyon yüksek… Türkiye başta olmak üzere Katar ve İtalya’nın desteklediği ve resmi olarak tanınan Libya hükümetinin Birleşmiş Milletler temsilcisi Hassan Salame açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda, “Gerilim tırmanırsa Türkiye’den destek isteriz” şeklinde açıklamalarda bulunan Trablus hükümetine bağlı diplomat kapalı kapılar arkasında dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne katıldı. Salame, toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Salame, bölgede Hafter güçlerine de Trablus yönetimine de destek veren bütün ülkelerin Libya’dan çıkması gerektiğini söyledi. Ülkenin doğusunda kontrolünü artıran Hafter yönetimini destekleyenler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya bulunuyor. Libya’ya silah ambargosuna rağmen bölgede binlerce silah taciri olduğunu ve silahların Libyalılara satıldığını açıklayan Salame’nin sözlerini aktaran Washington Post, “Salame, Libya’da şu an yeteri kadar silah ve silah taciri olduğunu söyleyerek her iki tarafı da destekleyen bütün ülkelerin ‘Libya kabusundan çıkmalılar’ diye uyardı. Buna geçen hafta perşembe günü Libya tezkeresi çıkaran Türkiye de bulunuyor” şeklinde okurlarına duyurdu.

2011’de Arap Baharı adıyla da bilinen halk hareketi sırasında ülkeyi yöneten Muammer Kaddafi devrilmiş ve öldürülmüştü. Kısa süre içerisinde ülkede kaos ve bölünme yaşanmış ve Kaddafi’yi devirmek için bir araya gelen askeri güç General Hafter’e bağlılığını ilan ederek ülkenin doğusunda kontrolünü artırmıştı.