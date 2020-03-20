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Son dakika… Londra’yı corona virüsü vurdu: Karar verildi

Ülke çapında 144 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş bir karar alındı... İngiliz Evening Standard gazetesinin ortaya attığı habere göre, başkent Londra'daki lokanta, bar, spor salonu, güzellik salonu ve sinemaların kapanmasına karar verildi.

Sozcu.com.tr
15:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Londra’yı corona virüsü vurdu: Karar verildi

Corona virüsüne bağlı vaka sayısının 3269’a çıktığı ve 144 kişinin de yaşamını yitirdiği İngiltere’de sert önlemler alınmaya başlanıyor…

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Evening Standard, corona virüsünden dolayı başkent Londra’da bar, lokanta, spor salonu, sinema ve güzellik merkezlerinin kapatılacağını yazdı.

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Corona virüsünün başladığı günden beri İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngilizlerin pub olarak da bilinen barlara gitmemesini istemiş ve kalabalık ortamlarda bulunmamasını önermişti. Johnson’ın önlemlerini bugün TSİ 20:00’de düzenlenecek basın toplantısında anlatması bekleniyor.

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Son güncelleme: 15:39 20.03.2020
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