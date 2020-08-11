Son dakika… Lübnan’a flaş yardım: Tam 50.000 ton un gönderecekler

Birleşmiş Milletler, geçen hafta 200’den fazla insanın yaşamını yitirdiği ve binlerce insanın yaralandığı Lübnan’daki patlama sonrasında kritik bir açıklama yaptı.

2.750 tonluk amonyum nitratın infilak etmesi sonrasında başkent Beyrut’un liman bölgesi yerle bir olmuş ve ülkenin tahil deposu olan siloları yıkılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi konuyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Lübnan’a 50.000 tonluk un gönderilmesine karar verildi. Açıklamada, “Un, ülkenin kaynaklarını istikarlı hale getirmek ve gıda sıkıntısı yaşanmasını engellemek için gönderilecek. İlk olarak 10 gün içerisinde 17.500 tonluk un gönderilecek. Geri kalan un da sonra gönderilecek” ifadesi kullanıldı.

Patlamanın ardından ülkede 6 haftalık un ve tahıl kaldığı açıklanmıştı.