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Son dakika… Lübnan’da mucize: Enkaz altından çıkarıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama sonrasında bugün ülke yaralarını sarmaya çabalıyor... Yetkililer enkaz altında çok sayıda insan olduğunu açıklarken bugün umut verici bir görüntü paylaşıldı. Patlamadan saatler sonra enkaz altından bir adam kurtarıldı.

Sozcu.com.tr
12:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Lübnan’da mucize: Enkaz altından çıkarıldı

Beyrut’un liman bölgesinde dün akşam saatlerinde yaşanan patlama sonrasında gece saatlerinde ara verilen arama-kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Yetkililer resmi verilere göre 100 insanın yaşamını kaybettiği ve 4 bin insanın da yaralandığı patlamanın ardından, elektrik kesintisi sebebiyle çalışmalara ara vermişti.

Bugün tekrar başlayan arama-kurtarma çalışmalarında bir mucize yaşandı. Vatandaşların da katıldığı çalışmalarda, bütün geceyi enkaz altında geçiren bir adam kurtarıldı.

DETAYLAR GELİYOR…

Lübnan patlama son dakika
Son güncelleme: 12:53 05.08.2020
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