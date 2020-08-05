Son dakika… Lübnan’da mucize: Enkaz altından çıkarıldı

Beyrut’un liman bölgesinde dün akşam saatlerinde yaşanan patlama sonrasında gece saatlerinde ara verilen arama-kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Yetkililer resmi verilere göre 100 insanın yaşamını kaybettiği ve 4 bin insanın da yaralandığı patlamanın ardından, elektrik kesintisi sebebiyle çalışmalara ara vermişti.

Bugün tekrar başlayan arama-kurtarma çalışmalarında bir mucize yaşandı. Vatandaşların da katıldığı çalışmalarda, bütün geceyi enkaz altında geçiren bir adam kurtarıldı.

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