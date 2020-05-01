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Son dakika… Macaristan’dan ikinci corona virüsü dalgası uyarısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, corona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu... Orban, "Macaristan ikinci bir corona virüsü dalgasına hazırlanmalı. Virüs yaz aylarında yavaşlasa da Ekim-Kasım'da tekrar ortaya çıkabilir" dedi.

Sozcu.com.tr
09:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Macaristan’dan ikinci corona virüsü dalgası uyarısı

Macaristan’ın sağcı başbakanı Viktor Orban, devlet radyosuna açıklamalarda bulundu. Orban, “Her ne kadar yaz aylarında virüsün yayılması yavaşlayacak olsa da Macaristan’ın Ekim-Kasım aylarında çıkması beklenen ikinci corona virüsü dalgasına hazırlanması gerek” dedi.

Orban, ülke genelinde corona virüsüne bağlı ölüm oranının yüzde 80’inin yaşandığı başkent Budapeşte’deki ölüm oranının azalmasından sonra başkentteki kısıtlamaların azaltılacağını söyledi. Budapeşte’nin ılımlı belediye başkanı pazartesi gününden itibaren yasak ve kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılacağını açıklamıştı.

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