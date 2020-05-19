Son dakika… Macron’a soğuk duş: Çoğunluğu kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi La Republique en March’tan (Kısaltması LREM, Türkçesi İlerleyen Cumhuriyet) ayrılan siyasiler yeni bir oluşum kurdu. Parlamentonun alt kanadında oluşturulan “Ekoloji, Demokrasi, Birlik” isimli grup ile birlikte Macron’un partisinin çoğunluğu ortadan kalktı.

Bir dönem Macron’a en sadık olan isimlerin başında gelen Cedric Villani ve Paula Forteza gibi isimlerin de yer aldığı oluşum ile birlikte LREM’in parlamentonun alt kanadındaki çoğunluğu el değiştirdi.