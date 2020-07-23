Son dakika… Macron’dan rezil açıklama: Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı

Akdeniz’in doğusunda yaşanan sondaj gerilimi devam ederken Fransa’dan skandal bir açıklama geldi… Fransa’da Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gündemi değerlendirerek Türkiye’ye saldırıda bulundu.

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haberde Macron’un Akdeniz’in doğusundaki gerilimin sorumlusu olarak Türkiye’yi gösterdiği belirtildi.

Macron, “Akdeniz’in doğusundaki güvenliği özellikle Türkiye olmak üzere diğer aktörlere bırakmak çok ciddi bir hata olur. Bu Avrupa için bir seçenek değil ve Fransa bunun olmasına izin vermeyecek” dedi. Macron açıklamalarına, “Akdeniz’in bu bölgesindeki enerji ve güvenlik konuları iki ülkemiz için hayati bir öneme sahip. Türkiye ve Rusya bu bölgede güç mücadelesini yüzümüzün önünde daha da çok belirgin bir şekilde yapıyorlar ve Avrupa Birliği buna karşı çok az şey yapıyor” sözleriyle devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, AB’nin Akdeniz’in doğusundaki “provokasyonlara” yanıt vermemesinin bir hata olduğunu dile getirirken Yunan kıta sahanlığını “ihlal” edenlere yaptırım uygulanmasını istediğini de söyledi.