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Son dakika… Maduro’nun en yakınındaki isimde Covid-19 çıktı

Venezuela İletişim Bakanı olarak görev yapan Jorge Rodriguez'de corona virüsü tespit edildi... Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakın danışmanlarından biri olarak bilinen Rodriguez, sağlık durumuyla ilgili açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Sozcu.com.tr
07:36 -
Haberler Dünya
Son dakika… Maduro’nun en yakınındaki isimde Covid-19 çıktı

Venezuela’da corona virüsü etkisini göstermeye devam ediyor… Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun en yakın danışmanlarından biri olan ve ülkenin iletişim bakanı olarak çalışmalarını südüren Jorge Rodriguez’de Covid-19 tespit edildi.

Açıklamayı Twitter üzerinden yapan Rodriguez, “Her ne kadar iyi durumda olsam ve iyi hissetsem de tecrit uygulamasına uymak zorundayım ve bu hastalığı yenmek için tedaviye başlamalıyım” dedi.

Rodriguez’den önce Venezuela’daki Sosyalist Parti’nin lideri Diosdado Cabello da dahil olmak üzere birçok yetkilide corona virüsü tespit edilmişti.

Corona Sağlık son dakika Twitter Venezuela
Son güncelleme: 07:37 13.08.2020
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