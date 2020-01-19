Son dakika… Meghan ve Harry’den kafaları karıştıran ifade: Dük hazretleri

Büyük bir tantana ile evlenen, düğünden bir yıl sonra çocuk yaparak İngiliz kraliyet ailesinin bütün ilgisini üzerine çeken Prens Harry ve eşi Meghan Markle dün resmen görevlerini ve unvanlarını bıraktı. Dün gece Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada Sussex Dükü Harry ile eşi Düşes Meghan’ın artık kraliyet unvanlarını kullanmayacağı belirtildi. Çiftin artık kraliyetin sorumluluklarını üstlenmeyeceği ve buna ek olarak veri mükelleflerinden toplanan kamu fonunu almayacakları vurgulandı.

Fakat bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra çiftin resmi internet sitesi Sussexroyal.com’da bir açıklama yer aldı. Çiftin “soylu” hayatlarını geride bıraktıkları belirtilirken kendileri hakkında, “Dük hazretleri” anlamına gelen “Their Royal Highness” kavramını kullanması kafaları karıştırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı çiftin halen kendilerini bu unvanla tanıtmalarından rahatsız olduklarını ifade etti. Açıklamada çiftin geçtiğimiz aylarda restore ettirdiği Frogmore Cottage için harcanan 2.4 milyon İngiliz poundunu (yaklaşık 18.4 milyon TL) da geri ödeme sözü verdiği belirtildi. Çift ayrıca o evi kullanmak için kira ödemek zorunda kalacak. İngiliz basınında yer alan iddialara göre çift yıllık 360.000 İngiliz poundu ödeyecek.

Çift böylelikle maddi olarak istedikleri ticari anlaşmayı yapacaklarını duyururken, monarşinin değerlerine zarar verilmeyeceğinin de teminatını verdi. Bu konu ile ilgili Harry’nin ağabeyi Prens William ve babası Prens Charles’ın ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.