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Son dakika… Meksika devlet başkanından Covid-19 müjdesi

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Meksika'da devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador bir açıklama yaptı. Obrador, corona virüsü aşısının yakında kullanılabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
08:11 -
Haberler Dünya
Son dakika… Meksika devlet başkanından Covid-19 müjdesi

522 binden fazla insanın hastalandığı ve 56 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Meksika’da corona virüsü aşısıyla ilgili pozitif yönde bir açıklama geldi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, resmi Twitter hesabından aşının ne zaman kullanılabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Arjantin ile birlikte ortak olarak AstraZeneca isimli ilaç şirketiyle aşının Güney Amerika’daki dağıtımını üstlenme konusunda anlaşan Meksika’nın lideri Obrador, “Corona virüsü salgınının aşısı gelecek yılın ilk çeyreğinde ülkede erişilebilecek” ifadesini kullandı.

Amerika Arjantin Corona Güney Amerika Meksika son dakika Twitter
Son güncelleme: 08:12 17.08.2020
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