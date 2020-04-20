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Son dakika… Merkel: Tetikte kalmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki corona virüsü salgını hakkında bir dizi açıklamada bulundu. Merkel, dünyayı etkisi altına alan pandemi için her zaman tetikte olunması gerektiğini söyledi.

16:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Merkel: Tetikte kalmalıyız

Almanya’da hükümet corona salgını nedeniyle kapatılan okulların bugün açılmasını istemişti.

Okulların yanı sıra birçok başka toplumsal faaliyetin de başladığı Almanya’da Başbakan Merkel, salgının bundan sonraki evleri için açıklamalarda bulundu.

Merkel, vatandaşlarına salgın sırasında alınan tedbirlerden vazgeçilmemesi uyarısında bulundu.

Aynı disiplin ile virüsle mücadele etmeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Merkel, sokağa çıkmama tedbirlerinin birden bire azaltılması sonrası hastalığın yeniden yükselişe geçmesi riskinden çekindiklerini de sözlerine ekledi.

Merkel, alınan tedbirlerin salgını durdurup durdurmadığı konusunda, en az 14 gün beklenmesi gerektiğini açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Almanya Başbakan Corona dizi Hükümet son dakika
Son güncelleme: 16:47 20.04.2020
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