Son dakika… Merkel: Tetikte kalmalıyız

Almanya’da hükümet corona salgını nedeniyle kapatılan okulların bugün açılmasını istemişti.

Okulların yanı sıra birçok başka toplumsal faaliyetin de başladığı Almanya’da Başbakan Merkel, salgının bundan sonraki evleri için açıklamalarda bulundu.

Merkel, vatandaşlarına salgın sırasında alınan tedbirlerden vazgeçilmemesi uyarısında bulundu.

Aynı disiplin ile virüsle mücadele etmeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Merkel, sokağa çıkmama tedbirlerinin birden bire azaltılması sonrası hastalığın yeniden yükselişe geçmesi riskinden çekindiklerini de sözlerine ekledi.

Merkel, alınan tedbirlerin salgını durdurup durdurmadığı konusunda, en az 14 gün beklenmesi gerektiğini açıkladı.

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