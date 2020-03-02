Son dakika… Merkel’den Erdoğan’a mülteci yanıtı!

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülteciler için daha fazla yardım beklemesini anladığını ancak Erdoğan’ın da memnuniyetsizliğini ifade etmek için mültecileri kullanmaması gerektiğini belirtti.

Angela Merkel, “Türkiye’nin İdlib’de karşı karşıya kaldığı durumu anlıyorum. Ama Avrupa Birliği ile diyalog için mültecilerin kullanılması kabul edilemez. Bence bu yolda ilerleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Merkel, Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması üzerinde görüşülebileceğini belirterek Almanya’nın Türkiye’yi destekleyeceğini açıkladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

* Biz Suriye'de ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme, hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesini yürütüyoruz. Her iki mesele de bizim için hayati öneme haizdir. Bu yükü tek başına biz üstleniyoruz, Türkiye üstleniyor.

* Batı'nın sadece göçmen korkusuyla söyledikleri süslü sözler, gerçek hayatta somut karşılık bulmuyor. Ne diyorlar? “Kapıları açmayın” Aylar önce ne dedim kendilerine? Eğer bizimle yük paylaşımına girmezseniz bu kapıları açarız. Ama bunlar sandılar ki biz latife yapıyoruz, şaka yapıyoruz.

* Şimdi kapılar açılınca telefon üzerine telefon gelmeye başladı. Kapıları kapatın diyorlar, bitti artık o iş. Şimdi Batı, hepsi hesap verecek. Nereye? Dünya Yüksek Mülteciler Komiserliği'ne.

* Çünkü mültecilere şu an takındıkları tavır, gaz bombası atmak suretiyle onları yeri geldiği zaman gerçek bomba atmak suretiyle yıldırmaya çalışanlar bunu uluslararası camiada da hesabını vermek zorunda kalacaklar.

* Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı şu anda yüz binler oldu, daha da olacak.

* Bu sayı yakında milyonlu rakamla ifade edilecek. Şimdi hepsi de sınırlarımızı açtığımız için feryat ediyorlar. Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız ya da herkes bu yükten payına düşen nasibi alacak.

* Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti. Lafa gelince ülkemize destek beyanında bulunan diğer kimi devletlerin de aslında kıllarını bile kıpırdatmadan gelişmeleri takip ettiklerini biliyoruz.