Mezar taşındaki uyarı yıllar sonra anlaşıldı

Bilim dünyası İsveç’in güneyindeki Östergötland kentini konuşuyor… Bilim insanlarının ve çevre aktivistlerinin bu kent hakkında konuşmasının sebebi ise 9’uncu yüzyılda yapılan bir mezar taşının üzerinde yazanların ancak bugünlerde deşifre edilebilmesi…

Dokuzuncu yüzyılda yazıldığı tahmin edilen ve 12’nci yüzyıla kadar bölgedeki bir kilisede saklanan bu dev boyutlu taş parçası üzerinde yazanlar yıllar boyunca hem dilbilimcileri hem de bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Kiliseyi restore etmek için gelen bir ekip tarafından 1843 yılında fark edilen ve o zamandan beri üzerindeki gizem çözülemeyen mezar taşı üzerinde çalışan Gothenburg Üniversitesi’nde görevli Profesör Per Holmberg bir makale yazarak konuyla ilgili net bir bilgi sahibi olmaya yaklaştıklarını açıkladı.

Mezar taşının üzerinde 9 bilmece olduğunu aktaran Holmberg, Futhark: Uluslararası Viking Çalışmaları Dergisi isimli yayın için bir makale hazırladı. Holmberg, mezar taşının üzerindeki 5 sorunun, “Güneş’in kaderi” ile ilgili olduğunu ve dördünün ise İskandinav tanrıları Odin ile ilgili olduğunu aktardı.

2.5 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığında dev bir granit kütle üzerindeki 725 karakteri inceleyen bilim insanları, metinde kullanılan kelime ve kavramlarının gizlendiğini ve aydınlık ile karanlığın, sıcak ve soğuğun ve yaşam ile ölümün mücadelesinin anlatıldığını aktardı.

Günümüzde turistlerin de ziyaret edebildiği Rökstenen isimli taş kütlesinin üzerindeki sorulardan ikisinin çözülemediğini açıklayan bilim insanları, “Elimizdeki bilmeceler bu metin üzerinde yazanların, bir Güneş fırtınası ve gökyüzünün kırmızı dönmesi, aşırı soğuk bir kış ve Güneş tutulması ile ilgili olduğunu düşündürüyor. Bilmecelerden bazılarının yanıtları Güneş. Bunu yazanlar, Güneş’in gücünü yitirmesinden endişe etmiş. Şef Varin, küresel felaketten korktuğu için bir uyarı metni yazmış” ifadesini kullandı.

Metin üzerinde Avrupa’nın karanlık çağı sırasında da kıtlık yaşandığını ve aşırı hava durumu dolayısıyla insanların öldüğünü hatırlatan bir olayın anlatıldığı da belirtilirken, “Varin’in açıklamaları çok şiirsel, aynı Nostradamus’unkiler gibi ve bu uyarılar akıllı olanların anlayabileceği bir metin. Varin, yeni bir küresel değişim kaosundan endişe ediyordu” yorumu yapıldı.