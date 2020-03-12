Son dakika… Mikonos’ta dev gemi karantinaya alındı

Bodrum'a yedi mil uzaklıktaki İstanköy’e yolcu taşıyan ve Rodos, Atina, İstanköy, Leros, Kavala hattında çalışan 130 metre uzunluğundaki Yunanistan'a ait Blue Stars isimli dev feribotun dünya jet sosyetesinin tatil cenneti Mikonos limanına yanaştığında bir yolcuda corana virüsü tespit edildi.

Yetkililer corona virüsünün tespit edilmesinin ardından geminin 345 yolcu ve 77 mürettebatı ile birlikte karantinaya alındığı belirtildi. Mikonos limanında demirli bulunan gemiden alınan yolcunun Mikonos Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındığı belirtti.