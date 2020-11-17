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Son dakika… Moderna’nın CEO’su açıkladı! Birkaç milyon doz Covid-19 aşısı üretildi

ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, ABD'de birkaç milyon doz corona virüsü aşısının üretildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:01, 17/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Moderna’nın CEO’su açıkladı! Birkaç milyon doz Covid-19 aşısı üretildi

BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği aşıdan sonra ABD merkezli Moderna da geliştirilen Covid-19 aşısının etkili olduğunu  duyurmuştu.

Moderna tarafından yapılan açıklamada, üçüncü faz sonuçlarına göre aşının yüzde 94.5 oranında koruyuculuk etkisi olduğu belirtilmişti.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği aşıda da yüzde 90 oranında koruyuculuk etkisi bulunuyordu.

2021'İN BAHARINDA GELİYOR

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, ABD’de birkaç milyon doz corona virüsü aşısının üretildiğini açıkladı.

İngiliz yetkililer de, Moderna'nın geliştirdiği corona virüsü aşısının Avrupa'daki tedarik zincirini mercek altına aldıkları ve dozların 2021 yılının ilkbaharında dağıtılabileceğini duyurdu.

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