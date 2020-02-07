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Son dakika… Moskova’dan flaş açıklama: Suriye yolcu uçağını az kalsın vuruyordu

Rusya Savunma Bakanlığı flaş bir son dakika açıklaması yaparak gündeme bomba gibi düştü. RIA haber ajansının servis ettiği açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı, "İçinde 172 yolcunun olduğu Airbus 320 tipi uçak acil iniş yaptı. Suriye hava savunma güçleri az kalsın vuruyordu" açıklamasını yaptı. Uçağın Hmeymin Askeri Üssü'ne acil iniş yaptığı vurgulandı.

Sozcu.com.tr
08:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Moskova’dan flaş açıklama: Suriye yolcu uçağını az kalsın vuruyordu

Kaosun, şiddetin, belirsizliğin ve çatışmanın bitmek bilmediği Suriye hava sahasında korkutan bir gelişme yaşandı… Rusya Savunma Bakanlığı, 172 kişilik bir yolcu uçağının İsrail tarafından Şam’a düzenlenen hava saldırısı sırasında Hmeymim Hava Üssü’ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.

Açıklamada İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığı belirtilirken, “Bu İsrail’in yaygın bir şekilde uyguladığı bir yöntem” ifadesi yer aldı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, İsrail’e ait 4 adet F-16 jetinin Suriye hava sahasına girmeden Golan Tepeleri üzerinden Şam’a 8 füze fırlattığı duyuruldu. Uçağın bu sebeple Şam Havalimanı’na inemediği belirtildi.

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Reuters haber ajansının Rus haber ajansı RIA’ya dayandırdığı açıklamada, “172 kişi bulunan Airbus 320 tipi yolcu uçağı, Suriye’nin az kalsın vurması sonucunda Hmeymim Hava Üssü’ne acil iniş yaptı” ifadesinin kullanıldığını abonelerine aktardı.

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Son güncelleme: 08:48 07.02.2020
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