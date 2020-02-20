NATO’dan Türkiye’ye destek klibi

Türkiye’nin 18 Şubat 1952’de dahil olduğu NATO, resmi Twitter hesabından Türkiye ile ilgili bir klip hazırladı. “Türkiye NATO’dur, biz NATO’yuz” başlığıyla paylaşılan video klipte Türkiye’nin NATO’ya katkıları mercek altına alınıyor.

NATO’nun resmi YouTube hesabından da paylaşılan videoda, “Her gün NATO müttefikleri sizi güvende tutmak için çalışıyor ve eğitim yapıyor. Bu ortaklık ve iş birliği sayesinde NATO 70 yıldır barışı ve özgürlüğü sağladı. Türkiye, 1952 yılından beri NATO üyesi ve eşit bir müttefik” ifadesi kullanıldı.