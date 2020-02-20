Son dakika… Netanyahu’dan flaş hamle! 3 bin ev planı yeniden devrede

İsrail’de 2 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi Başbakan Netanyahu’dan flaş bir hamle geldi. Hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle zor günler geçiren ve destek arayan Netanyahu, Doğu Kudüs’le ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın haberine göre İsrail Başbakanı, uluslararası baskılar nedeniyle durdurulan Doğu Kudüs yakınlarındaki 3.000 evlik yeni yerleşim yeri inşası planını yeniden yürürlüğe aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz ay açıklanan Trump’ın Orta Doğu Planı sonrasında Netanyahu işgal edilmiş Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’ndeki Yahudilere ait yerleşim yerlerini egemenliği altına alma sözü vermişti.

Filistinliler ise Trump’ın Orta Doğu Planı’na ateş püskürmüştü.