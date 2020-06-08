Son dakika… New York polisi şokta! Emektar müdür hayatını kaybetti

ABD’de New York Polis Departmanı’nda (NYPD) trafik şube bölümü müdürü William Morris, 1.5 ay önce corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.
New York Post’un haberine göre uzun süredir tedavi gören Morris’ten kötü haber geldi. NYPD, pazar günü yaptığı açıklamada Morris’in 61 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.
NYPD’den Dermot Shea paylaştığı Twitter mesajında, “New York halkına 39 yıl hizmet veren William T. Morris’in, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Tüm iyi dileklerim ve dualarım sevdikleriyle birlikte” ifadelerini kullandı