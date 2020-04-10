Son dakika… New York’ta ölüm adası: Coronadan ölenleri gömmeye başladılar

ABD’de corona virüsü vaka sayısı 468 bini geçerken, salgından en çok etkilenen bölgelerin başında New York geliyor… Ülke genelinde corona virüsü vaka ve ölüm sayısı hızla artarken New York’ta da son 24 saat içerisinde vaka sayısı 87 bin 725’e çıkarken corona virüsüne bağlı sebeplerden yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 bin 778’e fırladı.

Bu durum başta hastane ve sağlık çalışanları olmak üzere morglarda da büyük bir sıkıntıya sebep oldu. Şehir genelindeki cenazeevleri ve morglarda büyük bir yoğunluk yaşanırken, şehrin dışında bulunan Hart Island’da corona virüsünden ölenler için bir toplu mezarlık yapımına başlandı.

Son 3 günde şehir genelinde ölüm sayısının hızla artmasının ardından New York Belediye yetkilileri müteahhitlerle anlaşarak kontrat imzaladı. Belediye yönetimi, anlaştığı şirketin Hart Island’daki geniş araziye toplu mezar kazmasına izin verdi. Hali hazırda Hart Adası’nda bulunan “kimsesizler mezarlığı”nın genişletilmesine karar verilirken adaya çok sayıda kamyon gönderildi. Soğuk depo olarak da kullanılan bu kamyonların içinde çok sayıda ceset olduğu tahmin ediliyor.

New York Belediye Başkanlığı Sözcüsü Freddi Goldstein, “Yıllar boyunca Hart Adası, yakınları olmayan insanların son durağı oldu. Biz bu kriz zamanında bu adayı Covid-19 yüzünden ölen ve yakınları tarafından aranmayan veya yakını bulunmayan vatandaşlarımızı gömmek için kullanacağız” dedi.

New York Post’ta ve Reuters’ta yer alan görüntülerde ise defin işlemlerinin başladığı görülüyor. Çok sayıda tahta tabutun yeraltına gömüldüğü görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.

Kimsesizler mezarlığı olduğu dönemde Riker’s Adası Cezaevi’ndeki mahkumlar mezar kazma ve defin işlemlerini yaparken, alınan son kararla bu işlemi taşeronların yapmasına izin çıktı. Yetkililerin yaptığı açıklamada defin işlemlerinin eskiden haftada bir yapıldığı belirtilirken, bu sayının haftada 5’e çıkarıldığı duyuruldu.