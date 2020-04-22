Son dakika… NYT: Corona virüsünden sadece geçen ay en az 25 bin kişi öldü

Dün okurlarına hazırladığı corona virüsü ile ilgili haber serisinde Türkiye’deki Covid-19 vaka sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğuna dair bir makale yayınlayan ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, bugün yeni ve daha kapsamlı bir analiz hazırladı.

New York Times muhabirleri Jin Wu ve Allison McCann imzalı haberde, son 1 ayda corona virüsünden en az 25 bin insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. 11 ülkenin ölüm oranı verilerinin incelendiği haberde ölüm sayısının bahsi geçen ülkelerde açıklanan resmi rakamdan çok daha fazla olduğu öne sürüldü.

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Haberde, “New York Times’ın bulduğu verilere göre geçen ay içerisinde önceki yıllara oranla çok daha fazla insan yaşamını yitirdi. Bu verilerde toplam Covid-19 ölümlerinin yanı sıra hastanelerdeki yoğunluktan dolayı hastanelerde ölmemiş olan insanların da sayıları yer alıyor” ifadesi kullanıldı.

New York Times’ın grafiklerle hazırladığı haberde, “Paris’teki ölüm sayısı normalde yaşanan günlük ölüm sayısının iki katı, bu da kötü bir grip mevsiminden çok daha yüksek. New York’ta ise bu oran normalde gerçekleşen ölümlerin 4 katı” denilirken, “Elbette salgının ortasında ölüm verilerini oluşturmak kusursuz bir sonuç ortaya çıkarmaz. Resmi ölüm verileri ile toplam ölüm verileri karşılaştırıldığında burada kasıtlı olarak ölü sayısını gizlemekten ziyade yapılan test sayısı öne çıkmaktadır” yorumu yapıldı.

İstanbul’da normalde 9 Mart ile 12 Nisan arasındaki ölümlerden yaklaşık 2 bin 100 fazla ölüm yaşandığına dikkat çekilirken, “Mart’ın ortasında artan ölümler bu insanların Şubat ayında hastalandığını ve Türk yetkililerin ilk vakaları açıklamasından önce enfekte olduğunu gösteriyor” yorumu yapıldı.

“BAZI ÜLKELER NETLEŞTİREMEDİ”

Öte yandan Endonezya’nın başkenti Cakarta’da da benzer bir durum olduğu belirtilirken, normal verilere göre 1.000 kişinin daha fazla öldüğü aktarıldı. Aynı dönemde Endonezya hükümetinin resmi verilerine göre Cakarta’da 84 insan yaşamını yitirmişti.

New York Times’ın haberinde, “Güncel veriler ölüm oranlarının normal ölüm oranlarından yüzde 20 ile 30 daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu da on binlerce fazla ölüm anlamına geliyor. Bazı ülkeler ölüm oranlarının nasıl tasnifleneceğine dair durumu netleştirmeye çalışırken Fransa’da hastane dışında ölenlerin sayıları toplam Covid-19 ölümlerine Nisan ayının başında eklenmeye başlandı.