Son dakika… Okulların açılması konuşulurken ABD’dene flaş corona virüsü açıklaması

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 20 milyonu geçerken, Harvard Tıp Fakültesi’nin eski profesörlerinden biri olan William Haseltine açıklamalarda bulundu.

ABD medyasına konuşan Haseltine, çocukların mevsimsel gribi yetişkinlere bulaştırdığı gibi corona virüsünü de bulaştırabileceğini ve bunun çok kolay olduğunu söyledi.

“AYNI GRİP GİBİ DAVRANIYOR”

Haseltine, “Bu virüsün, insanları öldürebilecek kadar güçlü bir virüsün, sıradan bir grip virüsü gibi bulaştırma sürecinde aynı davrandığını düşünmek için birçok sebebimiz var. Soğuk algınlığını ve gribi kim bulaştırıyor? Çocuklar bulaştırıyor” dedi.

Ünlü profesör, “Neredeyse bütün solunum yolları hastalıklarında ki buna soğuk algınlığı ve grip de dahil, corona virüsü sebep oluyor. Covid-19 da bunun farklı bir kuzeni. Gribin kullandığı burundaki aynı reseptörleri kullanıyor. Bu insanları öldüren bir soğuk algınlığı” dedi.

Haseltine, çocukların da hastalanabileceğini ve başkalarına da bunu bulaştırabileceğini söylerken, “Çocuklar da maske takmalı. 5 yaşına kadar çocukların hastalığı bulaştırma oranı çok yüksek” ifadesini kullandı.