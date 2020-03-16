Son dakika… Ölü sayısı artıyor: Corona virüsü dolayısıyla tek tek kapanıyorlar

Corona virüsü kabusu devam ediyor… Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü dünya çapında 86 bin insanda görüldü. Çin dışındaki ölümler 3 bin 241’e fırlarken, Çin’deki ölümlü vakaların sayısı ise 3 bin 208 olarak kayıtlara geçti.

Çin’den sonra İtalya, İran, İspanya, Fransa ve Güney Kore, salgını en şiddetli şekilde hisseden ülkeler olurken bazı hükümetler ve yerel yönetimler salgını önlemek için kritik hamleler yaptı.

Salgının etkisini göstermeye başladığı İngiltere’de çok sıkı önlemler alınmaya başlandı… 24 saat önce 14 kişinin öldüğü ve sadece dün bu rakamın 35’e çıktığı ülkede evde karantina altına alınmak istemeyen kişilere 1.000 İngiliz poundu (yaklaşık 7 bin TL) para cezası veya hapis cezası verilmesi kararı verildi. Yapılan açıklamada para cezasını ödemeyenlerin cezaevine gönderileceği belirtildi.



Öte yandan hastalık şüphesi bulunan insanların, sağlık testlerini zorunlu olarak yapması gerektiği uyarısı geldi. Şüpheli durumlarda kişilerin kan ve doku örneği vermesi zorunlu hale getirildi. Şüpheli görülen kişilerin seyahat geçmişleri ve yakın zamanda kimlerle temasta olduğuna dair bilgileri vermesi zorunlu kılındı. Yalan ve yanlış bilgi veren şüphelilere ceza verileceği belirtildi.

Salgın paniği Avrupa’da artarken İngiltere’de polislere “makul güç” uygulama hakkı da verildi. Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı, önümüzdeki günlerde 70 yaşının üzerindekilere, “Evinizde kalın” çağrısını yapacağını söyledi. İngiliz basını bu sürenin 4 aya kadar çıkabileceği belirtildi.

GÖZLER BAŞBAKANDA

Yaşananların ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün yetkililer ile basının karşısına çıkarak kamuoyuna açıklama yapacağı açıklandı.

Johnson’ın sağlık danışma kurulu ile yapacağı toplantısı sonrasında gerçekleştirilecek basın toplantısında ülke çapında izlenecek yöntemler ve yollar açıklanacak.

Öte yandan İngiltere’nin saygın gazetelerinden Guardian, resmi belgelere ulaşarak corona virüsünün ülkeye vereceği “tahmini” hasarı okurlarına duyurdu… Gazetenin ulaştığı belgelerde İngiltere yönetimi, corona virüsünün 2021’in ilkbaharına kadar devam etmesi beklenirken, ülke nüfusunun yüzde 15’inin salgından etkileneceği belirtiliyor.

Haberde 8 milyon kişinin enfekte olacağı belirtildi. Belgelerde, “Gelecek 12 ayda nüfusun yüzde 80’ine Covid-19 bulaşacak ve toplumun yüzde 15’inin hastaneye gitmesi gerekecek” ifadesi kullanıldı.

NEW YORK GECE HAYATI BİTTİ

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, dünyanın en kozmopolit şehrindeki gece hayatının askıya alınacağını açıkladı. de Blasio, “Yaşamlarımız birkaç hafta önce hiç düşünemeyeceğimiz şekilde değişti” derken şehir içerisinde lokanta ve barların sadece “al-götür” şeklinde çalışacağı ve gece kulüplerinin kapanacağını duyurdu.

Getirilen yasaklar kapsamında bar, cafe ve lokantaların oturma salonlarının kapatıldığı belirtilirken konser salonları ve Broadway’in de kapatılması kararı alındı.

MEKSİKA’DA İLK ÖLÜM

Meksikalı gazeteci Joaquin Lopez-Doriga, Twitter hesabı üzerinden corona virüsünden dolayı bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Konuyla ilgili iki kişiden görüş alan Doriga, Jose Kuri isimli iş insanının ABD’de iş seyahatinden döndükten sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu iddia Kuri’ye yakın isimler tarafından da doğrulandı.