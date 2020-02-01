Son dakika! Ölü sayısı dehşet boyutlarda! Türklerin tahliyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait nakliye uçağı Koca Yusuf, Wuhan’daki Türkleri tahliye etmek üzere bölgeye gönderilmişti.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarının sağlık kontrolünün ardından uçağa alındı. Ambulans uçağa dönüştürülen Koca Yusuf, 48 kişiyi Wuhan’dan alarak az önce Türkiye’ye doğru havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan (Wuhan) kentinden havalandı” açıklaması yaptı.

ÖLÜ VE VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında tespit edilen vaka sayısında bir günde 2 bin 101 gibi ciddi bir artış görüldüğünü açıkladı. Çin genelinde corona virüsüyle enfekte olan 11 bin 791 hasta bulunurken, ölü sayısı ise 259’a yükseldi. Çinli yetkililer dün bu sayısının 213 olduğunu duyurmuştu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.