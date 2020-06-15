Son dakika… Ölümün en yüksek olduğu bölgede 25 kişiye kadar bir araya gelmek serbest

Salgın sırasında insanların bir araya gelerek sosyalleşmesini engellemek ve virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla alınan karar bugün 25 kişiye kadar esnetildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyletin gidişatının iyi olduğunu ve alınan tedbirlerin gevşetilmesinde üçüncü adıma geçildiğini açıkladı.

Daha önce en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilen eyalet genelinde bu sayı üçüncü adımla birlikte 25’e yükseltildi.

Cuomo, sosyal mesafe ve eleştirilen kalabalık bar fotoğraflarına dikkat çekerek özellikle New York şehrindeki yöneticileri uyardı.

NEW YORK SALGININ KALBİ DURUMUNDAYDI

New York eyaletinde 400 binden fazla vaka ve 30 binden fazla can kaybı tespit edildiği biliniyor.

Yetkililer eyalette 287 binden fazla aktif vakanın bulunduğunu tahmin ediyor.

ABD genelinde ise 2 milyon 100 binden fazla vaka ve 117 binden fazla can kaybı yaşanmış durumda.