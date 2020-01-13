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Son dakika… Çavuşoğlu: Hafter sabaha kadar süre istedi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın ateşkesi kabul ettiğini belirtirken, anlaşmanın Hafter tarafından incelenmek üzere sabaha kadar süre istendiğini bildirdi.

18:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Çavuşoğlu: Hafter sabaha kadar süre istedi!

Türkiye ve Rusya’nın ara buluculuk görevi üstlendiği Libya’daki iç savaşı durdurma girişiminde flaş bir gelişme yaşandı.

Önce Rus basını Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ile General Hafter arasında ön koşulsuz ve süresiz ateşkes yapıldığını duyurdu.

Ardından ise Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov kameraların karşısına geçerek UMH’nin ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini ancak Hafter’in yarın sabaha kadar süre istediğini bildirdi.

Ayrıca, Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada “Rus ortaklarımızla birlikte gün boyu çalıştık” ifadelerini kullanarak, muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak metin ortaya çıkardıklarını söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 19:08 13.01.2020
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