Son dakika… Orta Doğu’da corona virüsü paniği!

Komşularımız İran ve Irak’ta görülen ölümcül virüs Orta Doğu cağrafyasında hızla yayılmaya başladı.

Lübnan, İsrail gibi Akdeniz kıyısındaki ülkelerde de görülen virüs Arabistan yarım adasına kadar ilerledi.

Umman, ülkede iki corona virüs vakasının bulunduğunu rapor etti. Birleşik Arap Emirlikleri ise vatandaşlarının İran ve Tayland’a seyahat etmesini engellediğini duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ PANDEMİ DEMEYECEK

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada ise Corona virüsünün artık pandemi olarak adlandırılmayacağı belirtildi.

Kurum ölümcül virüsün hâlâ acil durum listesinde bulunduğunu ancak ‘dünyanın heryerine yayılan’ anlamına gelen pandemi ifadesinin artık kullanılmayacağını ifade etti.

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