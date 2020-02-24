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Son dakika… Orta Doğu’da corona virüsü paniği!

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü Orta Doğu'ya ulaştı. İran'da ölümlü ilk vakalar geçtiğimiz hafta görülürken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Lübnan, İsrail ve Umman'da da vakalar görülmeye başladı.

Sozcu.com.tr
17:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… Orta Doğu’da corona virüsü paniği!

Komşularımız İran ve Irak’ta görülen ölümcül virüs Orta Doğu cağrafyasında hızla yayılmaya başladı.

Lübnan, İsrail gibi Akdeniz kıyısındaki ülkelerde de görülen virüs Arabistan yarım adasına kadar ilerledi.

Umman, ülkede iki corona virüs vakasının bulunduğunu rapor etti. Birleşik Arap Emirlikleri ise vatandaşlarının İran ve Tayland’a seyahat etmesini engellediğini duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ PANDEMİ DEMEYECEK

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada ise Corona virüsünün artık pandemi olarak adlandırılmayacağı belirtildi.

Kurum ölümcül virüsün hâlâ acil durum listesinde bulunduğunu ancak ‘dünyanın heryerine yayılan’ anlamına gelen pandemi ifadesinin artık kullanılmayacağını ifade etti.

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Birleşik Arap Emirlikleri Çin Irak İran İsrail İtalya Lübnan Orta Doğu Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika Tayland Umman
Son güncelleme: 17:20 24.02.2020
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