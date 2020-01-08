Son dakika… Orta Doğu’da savaş çıktı: İngiliz basınının gündemindeki soru: Türkiye güvenli mi?

Tahran ile Washington arasında aylar önce ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ayrılmasıyla başlayan gerilim bugün savaş noktasına geldi… Cuma günü ABD’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile birlikte bazı İranlı yetkililerin öldürülmesinin ardından bu gece İran ordusu, Irak’taki ABD üslerini vurdu. İranlı yetkililer en az 80 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, ölen kişileri “Amerikalı terörist” olarak tanımlaması dikkat çekti.

Son bir haftada uluslararası kamuoyu diken üzerinde Orta Doğu’da yaşananları izlerken İngiltere’den de Türkiye’yi ilgilendiren ilginç bir detay ortaya çıktı. Özellikle son bir haftada yaşananların ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı hafta sonunda bir uyarı yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın rutin olarak bütün ülkelere yönelik yaptığı açıklamalar arasında İngiliz kamuoyunu en çok ilgilendiren ülke Türkiye’ydi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan “seyahat uyarıları” bölümünde Türkiye ile olan bölümün en son 7 Ocak’ta güncellendiği ve bu uyarıların 8 Ocak’ta güncelliğini koruduğu görülüyor.

Uyarıda 2018 yılında Türkiye’yi 2.3 milyon İngiliz turistin ziyaret ettiği belirtilirken, “Bu seyahatlerin çoğu sorunsuzdu. İranlı general Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından yaşananlar bölgede gerilimi artırdı. Batının çıkarlarına yönelik artan tehdit ihtimali var ve güvenlik durumu daha kötü duruma gelebilir. Uyanık olmakta ve son gelişmeleri takip etmekte fayda var” ifadesi kullanıldı.

Bu uyarının ardından internette de yayın yapan İngiliz basını İngiliz turistin sıklıkla tercih ettiği Türkiye ile ilgili aramalardan “tık” almak için Google aramalarına yönelik kilit kelimelerle içerikler hazırladı. Her ne kadar İran’ın ABD’yi vurmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı bir uyarı yapmasa da Birleşik Krallık’ta yayın yapan Sunderland Echo, Liverpool Echo, Bristol Post, Daily Express, Daily Record gibi gazetelerin internet siteleri Türkiye ile ilgili haberler yapmaya başladı.

Express, “3. Dünya Savaşı: Türkiye güvenli mi? Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısı yaptı” başlığını atarken İskoçya’da yayın yapan Daily Record, “ABD’nin İran’ı vurması sonrasında İskoç turistlere seyahat uyarısı yapıldı” başlığını tercih etti.

Bristol Live’da ise, “Dışişleri bakanlığı, tırmanan gerilim dolayısıyla Mısır ve Türkiye gibi ülkelere seyahat uyarısında bulundu” ifadesi kullanıldı.