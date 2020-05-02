Son dakika… Osmanlı torunu Boris yeni doğan bebeğinin ismini açıkladı

Corona virüsüne yakalandıktan sonra zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 29 Nisan’da beşinci kez babalık sevincini tattı.

Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds bir erkek bebek dünyaya getirirken, daha önce corona virüse yakalanan annenin de çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

WHEELER’DAN DÖRT ÇOCUĞU VAR

İngiliz basını bebeğin adını merakla beklerken, Johnson bugün tahminlere son noktay koydu. Çift bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas adını verdiklerini açıkladı.

27 yıl evli kaldığı Marina Wheeler'dan 4 çocuğu olan Boris Johnson, 2018 yılının Eylül ayında eşinden ayrılmış, bu yılın başında da boşanmıştı.

Siyasi kariyerinde daha önce Londra Belediye Başkanlığı ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevlerini de üstlenen Boris Johnson, Milli Mücadele karşıtı yayınlarıyla tanınan Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torununun çocuğu olarak Türk kamuoyu tarafından da biliniyor.