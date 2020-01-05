Otomobil turistlerin arasına girdi: Ölü ve yaralılar var

İtalya’nın kış turizminde öne çıkan bölgelerinden biri olan Güney Tirol’de korkunç bir olay meydana geldi… Bruneck komününde gece saat 01.00 sularında bir otomobil bir turist kafilesinin arasına daldı. Otomobil farklı ülkelerden gelen 17 turiste çarptı.

Rai Südtirol isimli yayıncı kuruluş, olayın Luttach’ta gerçekleştiğini aktarırken çok sayıda insanın da yaralandığını duyurdu. 6 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklanırken olay yerine yaklaşık 160 kişilik bir ilk yardım ekibi gönderildi. Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, yaşamını yitirenlerin arasında bir Alman’ın da olduğunu duyurdu.

İtalya ve Avusturya sınırında yer alan Tirol, kış sporları ve kayak turizmi ile biliniyor.

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