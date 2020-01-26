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Otomobilin ön koltuğundaki oturuşu hastanelik etti: Röntgen herkesi şaşırttı

Bazen otomobilde şoförün yanındaki koltukta ayaklarını torpido gözünün üzerine uzatarak oturanlara örnek olacak bir kaza gerçekleşti. Ayaklarını ön cama doğru uzatarak yarı yatar vaziyette oturan bir kadının bacakları ve kalçası aracın kaza yapması sonucunda kırıldı. Röntgeni inceleyen doktorlar gözlerine inanamadı.

Sozcu.com.tr
15:48 -
Haberler Dünya
Otomobilin ön koltuğundaki oturuşu hastanelik etti: Röntgen herkesi şaşırttı

Galler’de yakın zamanda yaşanan bir trafik kazası, araç içerisinde şoförün yanında otururken alınan pozisyonun ne kadar hayati bir önemi olduğunu gözler önüne serdi… Twitter hesabından bir açıklama yapan Gallerli çavuş Ian Price, kaza geçiren genç bir kadının aldığı yaraları takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraf: Shutterstock

Twitter’da takipçilerini uyaran Price bir röntgen fotoğrafı paylaştı. Görüntüdeki kadının sağ bacağının kalçasından çıktığını ve bir bacağının da kırıldığını röntgen üzerinde gösteren Price, “Bu röntgende ön koltukta oturup, ayaklarını torpido gözünün üzerine uzatan ve rahat rahat yolculuk yapan birinin ne kadar ciddi bir şekilde yaralandığı görülüyor. Bir dahaki sefere dikkatli olun. Eğer birisi böyle yolculuk ediyorsa arabayı durdurun ve bu görseli onlara gösterin” dedi.

Son güncelleme: 15:51 26.01.2020
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