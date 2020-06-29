Son dakika… Pakistan Borsası’na silahlı saldırı düzenlendi

Pakistan’ın başkenti Karaçi haftaya silahlı saldırıyla başladı… Pakistan Borsası’nın bulunduğu binaya dört silahlı kişi saldırdı.

Saldırganlar el bombası ve tabancalarla saldırırken, binanın bulunduğu bölgenin üst seviyede koruma altında olduğu ve bölgede çok sayıda bankanın merkezinin bulunduğu belirtildi.

Karaçi Polis Müdürü Ghulam Nabi Memon, Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Memon, “Saldırganlar gümüş renkli bir araçla geldi ve dört saldırgan öldürüldü” ifadesini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken başka saldırgan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.