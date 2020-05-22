Son dakika… Pakistan’da yolcu uçağı düştü

Dünya corona virüsü salgınına odaklanmışken, Güney Asya’dan korkunç bir haber geldi… Pakistan’ın devlet havayolu şirketi Pakistan International Airlines’ın (PIA) Lahore’dan kalkan uçağı başkent Karaçi’deki havalimanı yakınlarına düştü.

Pakistan medyası Airbus A320 tipi uçakta 99 yolcunun olduğunu aktardı. Uçağın inişten dakikalar önce, yoğun bir kentleşmenin olduğu Jinnah Garden bölgesine düştüğü açıklandı.

PIA’nın sözcüsü yaptığı açıklamada PK8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcunun ve 8 mürettebatın bulunduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde Pakistan ordusunun olay yerine gittiği ve yerel yönetimle irtibat halinde olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda görgü tanıkları bazı binaların olduğu bölgeden koyu siyah dumanlar çıktığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor…