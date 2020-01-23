Son dakika… Panik büyüyor: Bir ülkede daha görüldü

Dünyada corona paniği devam ediyor… İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve hızla yayılan corona virüsü ile ilgili bugün peş peşe açıklamalar yapıldı. Bunlar arasında en korkutucu olanı ise hiç kuşkusuz Singapur’dan geldi… Çin yönetimi Wuhan yakınlarındaki 4 kenti karantinaya alırken, Singapur yönetimi corona virüsüne dair ilk vakanın görüldüğünü açıkladı.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haber, Singapur Sağlık Bakanlığı’na dayandırıldı. Yerel basında da yer alan haberde Singapur’da ilk vakanın görüldüğü vurgulandı.

POLİSLER ÇIKIŞ YAPANLARI ENGELLEDİ

Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Şehirden çıkmak isteyenlere polis izin vermedi. Çin'de Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Kentinin dışına yapılacak uçuşlar ve tren seferleri durduruldu. Şehirden çıkmaya çalışan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluştururken polisler çıkış yapmaya çalışanlara izin vermedi.

Bugün yayınlanan bildiride otobüsler, metrolar, trenler dahil tüm toplu ulaşımın ve uçuşların askıya alındığı açıklandı. Bildiride virüsün yayılmasını engellemek, halkın güvenliğini ve sağlığını garanti altına almak için önlemlerin alındığı aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 17’ye, toplam vaka sayısı da 571’e çıktı. İlk olarak ülkenin Wuhan kentinde görülen virüs nedeniyle kentin karantina altına alındığı açıklandı.

Öte yandan Wuhan'da yaşayanlar marketlere akın etti, marketlerde izdiham oluştu. Reuters haber ajansının servis ettiği haberde, kullan-at maske ve ağızlık üreten fabrikalarda tatil ve izinlerin kaldırıldığı açıklandı.

Yaşananların ardından Çin'de flaş bir gelişme yaşandı… Bu ayın sonunda kutlanması planlanan Çin yeni yılının başkent Pekin'deki dev kutlama törenleri iptal edildi. Devlet medya kuruluşu Beijing News'ün aktardığı haberde büyük etkinliklerin salgının yayılmasını engellemek adına iptal edildiği belirtildi.

4 KENT DAHA KARANTİNADA

Çin'in resmi demiryolu şirketi China State Railway Group, Cuma gününden itibaren biletleri iptal olan yolcuların para iadesinin ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Uluslararası ajansların ve medya kuruluşlarının aktardığı haberde 4 kentin daha karantinaya alınacağı açıklandı. Karantinaya alınacak kentler arasında 7 milyon nüfusa sahip olan ve Wuhan'ın doğusunda bulunan Huanggang, Ezhou ve Chibi ile Zhijiang'ın olduğu belirtildi.