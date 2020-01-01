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Papa’yı resmen taciz etti: Öfkelendiren görüntü kameraya yansıdı

Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis dün gece Vatikan'da katıldığı bir etkinlikte zor anlar yaşadı... 83 yaşındaki Papa'yla konuşmak isteyen bir kadın din adamını kolundan çekince ortalık karıştı. Papa orta yaşlı kadını engellemek için eline vurdu.

Sozcu.com.tr
08:30 -
Haberler Dünya
Papa’yı resmen taciz etti: Öfkelendiren görüntü kameraya yansıdı

Vatikan’ın turistik noktalarından Aziz Peter Meydanı’nda dün gece bir tören düzenlendi… 83 yaşındaki Papa Francis’in de katıldığı etkinlikte Arjantinli din adamı ziyaretçilerle bir araya geldi. Korumaların ve dev çitlerin olduğu alanda Papa bazı ziyaretçilerle sohbet etti.

Bazı ziyaretçilerle sohbet ettikten sonra Papa Francis uzaklaşmaya çalışırken bir turist Papa’yı adeta kolundan çekti. Ne olduğunu anlamayan 83 yaşındaki Papa önce kadını uyardı fakat agresif bir tutuma sahip olan kadın elini bırakmayınca Papa turistin eline vurdu ve olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada Papa’nın korumaları devreye girerek kadını engelledi.

Kadın son dakika taciz Vatikan
Son güncelleme: 08:31 01.01.2020
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