Son dakika… Pekin Büyükelçisi Emin Önen’den Corona virüsü açıklaması!

Emin Önen, şunları söyledi:

* Bütün eyalette karantina şartları söz konusu.

* Şehre giriş-çıkışlar yasaklandı.

* Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftanın başında Çin Yeni Yılı idi ve tatil süreci başladı.

* Aslında bu virüsün çok hızlı yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, Çin’de yapılan seyahat sayısıyla alakalı.

* Çin genelinde bir haftada 3 milyar seyahat düzenleniyor. Yaklaşık 450 milyon insan bu seyahatleri gerçekleştiriyor.

* O yüzden vaka sayısının hızlı bir şekilde artmasının en önemli sebebi, bu.

* Ama biz özellikle Wuhan’daki vatandaşlarımıza ilk etapta ulaştık.

* Wuhan’da ciddi bir operasyon gerçekleştirdik özellike Pekin Büyükelçiliği’nde çalışan tüm meslektaşlarıma, tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

* Çok hummalı bir çalışmayla Wuhan’daki vatandaşlarımıza harita üzerinde çalışma yaparak her birisinin yerini tek tek tespit ederek bir operasyon gerçekleştirdik ve her birisi için tek tek ayrı ayrı izin alarak belli toplama merkezleri oluşturarak onları havaalanına nasıl götüreceğimizin planlarını yaptık.

* Bazı vatandaşlarımızı 240 kilometre bazı vatandaşlarımızı 320 kilometre mesafeden aldık ve otobüslerle belli noktalarda toplandıktan sonra havaalanına intikallerini gerçekleştirdik.

* Sevindirici yönü vatandaşlarımızın hiçbirisinde bu virüsle alakalı herhangi bir vaka yok.

* Sadece Wuhan değil Çin’in genelinde hiçbir vaka Türk vatandaşları için söz konusu değil.